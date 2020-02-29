شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية تعليقا على إلغاء بورصة برلين: صحة الناس فى المرتبة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة السياحة العالمية أن قرار إلغاء بورصة برلين السياحية ITB Berlin، لهذا العام لأسباب تتعلق بالصحة العامة - خوفا من انتشار فيروس كورونا - يدل على أن السياحة ترقى إلى مستوى مسؤوليتها فى جعل الناس فى المرتبة الأولى.

وأكدت المنظمة، فى أول تعليق لها بعد قرار الحكومة الفيدرالية الالمانية إلغاء البورصة لاول مرة فى تاريخها خوفا من فيروس كورونا، أن نمو السياحة المتواصل وإمكاناتها التحويلية الفريدة يعتمد على الاستقرار والتضامن الدولى، لذلك يجب أن يضع القطاع دائمًا الناس ورفاهيتهم أولًا.

وقالت المنظمة فى بيان لها انها تواصل العمل عن كثب مع شركائها، بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية (WHO)، لضمان استجابة قطاع السياحة والتعامل بطريقة محسوبة ومسؤولة، وانها على استعداد لدعم أعضائها فى هذا الظرف الدقيق لأنها تخطط للمستقبل وتسخير قوة السياحة لدفع الانتعاش الاقتصادى والاجتماعي.

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واكدت على أن السياحة هى واحدة من القطاعات الاقتصادية الرائدة فى العالم،، كما أنها محرك رئيسى للتنمية المستدامة ويدعم الملايين من سبل العيش فى جميع أنحاء العالم.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية الالمانية الغاء بورصة برلين السياحية اكبر بورصة سياحة فى العالم والتى كانت ستعقد الاسبوع الحالى وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت المانيا نظرًا لتزايد انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت وزارة الصحة الفيدرالية ووزارة الاقتصاد الفيدرالية إلغاء ITB Berlin، وأصدر ITB Berlin بيانًا رسميًا بسبب الإلغاء الثانى فى تاريخ البورصة.

يذكر أن وزير الداخلية الاتحادى الألمانى طلب بإلغاء بورصة برلين للسياحة ITB هذا العام احتياطا لأى ثغرات لانتقال الفيروس بين الرواد خلال البورصة، بينما وزير الصحة الاتحادى Jens Spahn (حزب CDU) يرى أنه لا مانع من انعقاد البورصة وأن وزارة الصحة لديها الإمكانات والاحتياطات الكافية، بجانب اقتراحه تجهيز إقرارات يتم توزيعها على المشاركين فى المعرض فور وصولهم المطار بتعهدهم بأنهم لم يتعرضوا لأى شخص مصاب بأى فيروس قبل وصولهم لألمانيا وعدم زيارته للصين أو أى من الدول المنتشر فيها الفيروس، بالرغم من إعلانه بان العالم سيشهد إنتشار وباء كورونا.