شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" : الجهاز استطاع حل 13503 شكوى بنسبة 85% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن إجمالى حل الشكاوى خلال مبادرة "أسبوع صديق المستهلك"، والتى استغرقت أيام الأسبوع دون توقف بمقر الجهاز في القرية الذكية، بمشاركة كافه الكيانات والجهات والشركات المعنية لتلقى الشكاوى فى مجالات "السلع – والخدمات - والأجهزة الكهربائية – والسيارات – الاتصالات- والمياه – الكهرباء – الغاز – وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية"، والعمل على حلها فى إطار من السهولة واليسر- بلغت عدد 13503 شكوى من إجمالى 16000 بنسبه حل 85% .

وجاءت سلع معمرة 4328 وخدميه 3849وأجهزة محمول ومستلزماته 1472 وسيارات ومستلزماتها 581، و أدوات منزلية 381 وملابس جاهزة 366 ومواد غذائية 317 ووحدات سكنية 252 وأثاث منزلى 239 ومستلزمات شخصية 238 ومنتجات جلدية 217 وأجهزة إلكترونية 192 ومفروشات 182 ومنتجات طبيه 175 وسلع اخرى 170 واجهزة تكييف 166 وتجهيزات منزليه ومعماريه 165كمبيوتر ومستلزماته 90 وغيرها من الشكاوى الأخرى.

تأتى المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافه وسرعه التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف ايجاد آليات غير تقليديه للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه باتخاذ كافه الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه وضبط الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

وتوجه الدكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاز بالشكر للدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخليه على دعمه المستمر للجهاز وزيارته لفريق العمل بالقرية الذكية اثناء المبادرة مما كان له أثر ايجابى لتحفيز العاملين .

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وأشاد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بأداء الجهاز وجهود العاملين به من أجل تفعيل منظومه الرقابه ومتابعه الاسواق والتواصل الفعال مع المواطنين بأحدث وسائل التكنولوجيا وحجم مشاركه الشركات اطراف المنظومه الاستهلاكيه فى المبادرة وتفاعلها بايجابيه.

وأكد عبد المعطى أن هذه المبادرة لن تكون الاخيرة ولكنها تعد البداية والحافز لحل كافه شكاوى المواطنين الواردة الى الجهاز و ان الجهاز على استعداد تام لتلقى كافه شكاوى المواطنين من خلال آليات التواصل المتعددة مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكية.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رساله للتجار والمخالفين بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلكين مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين لافتا الى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.