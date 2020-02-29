شكرا لقرائتكم خبر عن "ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة شادية خضير والذى يتضمن تشديد العقوبات على من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم.

ونرصد في الفيديو التالى أبرز ما دفع النائبة إلى التقدم بمشروع القانون وما جاء بالتشريع:

- مواجهة الجرائم فى حق الآباء والأمهات.

- تقدمت النائبة شادية خضير بقانون يشمل عقوبات ضد عقوق الوالدين

- شمل تجريم عقوق الوالدين الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه

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- ذات العقوبة تواجه كل من سب أو قذف أو أهان والديه

- تُضاعف العقوبة فى حالة الضرب وإلحاق الضرر بأى من الوالدين

- اعتمدت مقدمة المشروع على غياب أى نص قانونى يعالج الظاهرة

- طالب مشروع القانون باستطلاع رأى الأزهر فى الجريمة وتصنيفها.

- أرسلت اللجنة التشريعية طلب استعجال لرأى الجهات المختصة.

- اعتبر فقيه دستورى أنه لا داع لهذا التعديل لأن قانون العقوبات كافٍ

- استند الفقيه لمبدأ أن العقوبة على الجريمة مجردة وعمومية