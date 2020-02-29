شكرا لقرائتكم خبر عن أهل مصر الحلوين.. مائدة الرحمن فى صفط اللبن تطعم الفقراء طول السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخير في مصر لا يتوقف عند شهر معين.. هذه هي المقولة التي أثبتتها مائدة الرحمن الدائمة في حي صفط اللبن، بيد مواطنين ينتمون للطبقة متوسطة ومنخفضة الدخل في هذا الحي الشعبي، تشعر أنك أمام وليمة ضخمة أعدها أصحاب الملايين، جنيه من هنا على جنيه من هناك، ومتطوعين من أهل المنطقة بالكامل، تمكنوا من إسعاد الفقراء ولو بمبادرة بسيطة، وفي هذا التقرير نعيش يوما كاملا مع أهل مائدة الخير في صفط اللبن.

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