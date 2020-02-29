شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان التنمية المحلية تخصيص2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة دعم إضافى للمحافظات خلال العام المالى الحالى قدره 2 مليار جنيه للبدء فى تنفيذ الأولوية العاجلة للطرق وتضمن 197 طريق بطول 840 كم فى 12 محافظة كمرحلة أولى وهى "الجيزة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بنى سويف – الفيوم – المنيا"، لافتاً الى انه سيتم تنفيذ عدد 2652 طريق بطول 6587كم بتكلفة قدرها 12.7 مليار جنية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين .

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محطتى مترو الزمالك والكيت كات

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أعمال تنفيذ محطتى الزمالك والكيت كات، حيث اطلع الوزير على معدلات التنفيذ فى المحطتين، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، ودفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعى.

وأشار الوزير، إلى أهمية هذه المرحلة حيث أنها تحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، كما تفقد وزير النقل مصنع الكمر "الحلقات الخرسانية" الخاص بالمشروع وذلك فى منطقة ابورواش.

"القومى للطفولة" يحرر محضرا ضد مواطن زوج ابنته القاصر 14 عاما فى الشرقية

حرر ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة بمحافظة الشرقية، محضرا بمركز شرطة أبو حماد، يتهم فيه مواطن بزواج نجلته القاصر دون بلوغها السن القانونى، وتم إحالة المحضر لنيابة أبو حماد، لمباشرة التحقيق فيه، برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بلاغا من المجلس القومى للطفولة والأمومة، يتهم فيه " ر م " مقيم قرية تابعة لمركز أبو حماد، بزواج نجلته " ى " 14 سنة متسربة من التعليم ل" ع م ن" 21 سنة دون بلوغها السن القانونى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 269 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة أبو حماد.

خبراء يحذرون: فيروس كورونا ربما انتشر فى إيطاليا لعدة أسابيع قبل اكتشافه

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن فيروس كورونا الجديد ربما يكون قد انتشر فى شمال إيطاليا لعدة أسابيع قبل أن يتم اكتشافه، مما يعقد بشكل خطير الجهود لتتبع انتشاره السريع والسيطرة عليه فى جميع أنحاء أوروبا.

يأتى هذا الادعاء فى أعقاب الاختبارات المعملية التى عزلت سلالة الفيروس من مريض إيطالى، والتى أظهرت اختلافات جينية مقارنة بالسلالة الأصلية المعزولة فى الصين وسائحين صينيين مرضا فى روما.

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إحالة صاحب واقعة "الحضن" أمام مدرسة الطالبات بالشرقية لمحكمة الجنح

قررت نيابة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة "س م س" الشاب بطل واقعة فيديو الحضن أمام مدرسة الطالبات بالمدينة، إلى محكمة الجنح للمحاكمة لإتكاربه فعل فاضح بالطريق العام.

"هيئة المجتمعات العمرانية": طرح 1076 قطعة أرض صناعية بالسادات خلال أيام

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مدينة السادات لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

وفاة نائب فى البرلمان الإيرانى متأثرا بفيروس كورونا

علن المتحدث باسم البرلمان الإيرانى، اليوم السبت، عن وفاة نائب إيرانى منتخب عن مدينة رشت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، حيث ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا القاتل فى إيران إلى 34 شخصا وإصابة 388 حالة، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

وأعلنت 23 مدينة إلغاء صلاة الجمعة، أمس، في مقدمتها طهران وقم بؤرة تفشي المرض في البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج.

إخلاء سبيل مالك معرض السيارات بالشرقية صاحب دعوة "حمو بيكا" للغناء

قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق، برئاسة أحمد علوان، مدير النيابة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، إخلاء سبيل صاحب معرض سيارات، بضمان محل إقامته، لقيامه بافتتاح المعرض بدون ترخيص من الجهات المعنية، وقيامه بإشغال الطريق العام.

قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من ( الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة ) الحاصلين / الحاصلات على درجة الماجستير / الدكتوراة فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يوليو2020.

أهل مصر الحلوين.. مائدة الرحمن فى صفط اللبن تطعم الفقراء طول السنة

الخير في مصر لا يتوقف عند شهر معين.. هذه هي المقولة التي أثبتتها مائدة الرحمن الدائمة في حي صفط اللبن، بيد مواطنين ينتمون للطبقة متوسطة ومنخفضة الدخل في هذا الحي الشعبي، تشعر أنك أمام وليمة ضخمة أعدها أصحاب الملايين، جنيه من هنا على جنيه من هناك، ومتطوعين من أهل المنطقة بالكامل، تمكنوا من إسعاد الفقراء ولو بمبادرة بسيطة، وفي هذا التقرير نعيش يوما كاملا مع أهل مائدة الخير في صفط اللبن.