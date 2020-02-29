مصر | استدعاء الشهود العيان في واقعة العثور على قتيل السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء الشهود العيان في واقعة العثور على قتيل السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث جنوب الكلية باستدعاء الشهود العيان في واقعة العثور علي جثة شاب ملقاه في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني للاستماع الي اقوالي حول ملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة حول الواقعة وارسال تقرير مفصل بها، وطالبت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وارسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

ونجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.

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وتلقى العقيد إيهاب المعزاوي بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد سعيد، رئيس مباحث السيدة زينب، وبالفحص والمعاينة تم العثور على جثة شاب في العقد الثاني بكامل ملابسه.

وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أوراق تثبت هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.