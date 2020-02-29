مصر | استدعاء الشهود العيان في واقعة العثور على قتيل السيدة زينب

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كما أمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة حول الواقعة وارسال تقرير مفصل بها، وطالبت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وارسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.
ونجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.
وتلقى العقيد إيهاب المعزاوي بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد سعيد، رئيس مباحث السيدة زينب، وبالفحص والمعاينة تم العثور على جثة شاب في العقد الثاني بكامل ملابسه.
وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أوراق تثبت هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.