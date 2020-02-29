أخبار مصر | غدا.. هيئة المستشفيات التعليمية تفتتح أعمال تطوير معهد السمع والكلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. هيئة المستشفيات التعليمية تفتتح أعمال تطوير معهد السمع والكلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد صلاح زعتر، عن افتتاح أعمال التطوير والتجهيزات بمعهد السمع والكلام بكورنيش إمبابة، غدًا الأحد، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا.

يذكر أن المعهد هو المستشفى الوحيد في مصر المتخصص في استقبال وعلاج مشاكل السمع والنطق ويستقبل حوالى 700 مريض يوميا، لعلاج مشاكل السمعيات والكلام والتخاطب وبعض التخصصات المساعدة مثل معامل التحاليل والأشعة والليزر والمناظير والأسنان.

ويضم المعهد 4 غرف عمليات لجراحات الأنف والأذن والحنجرة، ويتم إجراء 300 عملية كبرى شهريا، أي 3 آلاف و600 عملية سنويا، مثل استكشاف الأذن وتسوس عظمة الأذن وعمليات الحنجرة وأورام الرقبة وعمليات الليزر لكل التخصصات وجراحة الوجه والفكين، ومناظير الجيوب الأنفية وأحبال الصوتية.

وسيضيف المبنى الجديد 40 سريرا، إلى جانب دور كامل للعيادات الخارجية ودور آخر لمرضى السمعيات، و5 غرف عمليات، ورعاية مركزة لما بعد الجراحة، مما يمكن المعهد من استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى المترددين على المستشفى، وإجراء مزيد من الجراحات.