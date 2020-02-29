أخبار مصر | تعرف على أهم قرارات الحكومة في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهم قرارات الحكومة في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستعرض "الخليج 365" أهم قرارات الحكومة في شهر فبراير:
1_ تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله.
2- تعاقد وزارة النقل مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، لتشغيل وإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض)، لمدة خمس سنوات، طبقا للمادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التي تصدرها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
3- تعاقد ميناء الإسكندرية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.
4- إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2020.
5-زيادة مدة معرض " أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية شهرين إضافيين، لتمتد الفترة الي 19 يناير 2021.
6- تعديل احكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لعام 1991.
7- بدء تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط السكة الحديد (بئر العبد-بورسعيد).
8- تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة فرنسية متخصصة للقيام بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
9- تعاقد وزارة الصحة مع شركات متخصصة لشراء الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد.
10- تحويل 20 مليون جنيه من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى وحدة المعونة الإنمائية التي تتبع وزارة التعاون الدولي، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة ببرنامج دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة.
11- اعتماد قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في يوم 20 نوفمبر 2020، والذي يخص بالإسناد للشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 31 مشروعا.
12-الموافقة على قرار بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي.
13_توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 82 كنيسة ومبنى.
14- الموافقة على مشروع قرار بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء، وينص بأن اختيارهم لا يتجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلي، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد.
15- اعتماد إجراءات وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع من خلال مزاد علني في المخزون الراكد من العملات الفضية غير الأثرية الملغاة والتذكارية، على أن تذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة.
16- اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بوزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في محلات الخدمات بسوق العبور.
17- الموافقة بأن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة.
18- اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات للمساحة المتبقية بنجع أبو عصبة.
19-إعادة تشكيل مجلس إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة" بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
20- تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية الحكومية، لأداء الاختبارات المميكنة.
21- الموافقة على مشروع بتحديد المناطق الأكثر احتياج للتنمية، طبقا للمادة 11 من قانون الاستثمار، ومشروع قرار بشأن قواعد تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين 11، و12 بقانون الاستثمار