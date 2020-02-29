أخبار مصر | تعرف على أهم قرارات الحكومة في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهم قرارات الحكومة في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات في شهر فبراير الحالي، الذي جاءت خلال الاجتماعات المنعقدة للوزارة، وتخص تعديل بعض القوانين وإقامة عدد من المشروعات.

وتستعرض "الخليج 365" أهم قرارات الحكومة في شهر فبراير:

1_ تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله.

2- تعاقد وزارة النقل مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، لتشغيل وإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض)، لمدة خمس سنوات، طبقا للمادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التي تصدرها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

3- تعاقد ميناء الإسكندرية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.

4- إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2020.



5-زيادة مدة معرض " أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية شهرين إضافيين، لتمتد الفترة الي 19 يناير 2021. 5-زيادة مدة معرض " أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية شهرين إضافيين، لتمتد الفترة الي 19 يناير 2021. 6- تعديل احكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لعام 1991. 7- بدء تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط السكة الحديد (بئر العبد-بورسعيد). 8- تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة فرنسية متخصصة للقيام بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. 9- تعاقد وزارة الصحة مع شركات متخصصة لشراء الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد. 10- تحويل 20 مليون جنيه من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى وحدة المعونة الإنمائية التي تتبع وزارة التعاون الدولي، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة ببرنامج دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة. Advertisements