أخبار مصر | "الوفد": إشراك القطاع الخاص في إنشاء المتاحف يحقق طفرة للقطاع السياحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": إشراك القطاع الخاص في إنشاء المتاحف يحقق طفرة للقطاع السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وحقيقية نحو إشراك القطاع الخاص في كافة المشروعات التنموية والاقتصادية بما فيها قطاع السياحة.
وثمنت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، تصريحات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء متاحف أثرية بمختلف المحافظات.
وثمنت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، تصريحات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء متاحف أثرية بمختلف المحافظات.
وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم السبت، إن الحكومة حريصة كل الحرص على التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة سياحية حقيقية تستحقها مصر وتعادل إمكانياتها السياحية الفريدة عالميًا.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن هذه التصريحات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحي وإزالة جميع العقبات أمامه.
وأشارت أمل رمزي، إلى إمكانية استفادة القطاع الخاص بالقصور الأثرية في إقامة الحفلات والمؤتمرات بشرط الحفاظ على أثريتها وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من قبل الجهات المختصة.