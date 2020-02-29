أخبار مصر | وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم اللجنة العليا والمتطوعين بالأولمبياد الأفريقية الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم اللجنة العليا والمتطوعين بالأولمبياد الأفريقية الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، حفل تكريم أعضاء اللجنة العليا المنظمة والمتطوعين لأول ألعاب أفريقية للأوليمبياد الخاص، والتي أقيمت في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص، والفنان الكبير حسين فهمي سفير للأولمبياد الخاص الدولي، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة نيابة عن وزير الشباب والرياضة.

وقدمت القباج، التحية للشباب المتطوعين في تنظيم الأولمبياد الخاص المصري، مشيرة إلى أن المتطوعين كانوا سببا رئيسيا في نجاح الأولمبياد الخاص.

وقالت للمتطوعين: "شرفتم مصر على مستوى أفريقيا كلها لأنهم رأوا عطاء المصريين"، مضيفة أن العمل مع ذوي الإعاقة يعطي الكثير من السعادة.

وكما قدمت القباج الشكر إلى متطوعي الهلال الأحمر المصري على مساهمتهم في إنجاح الدورة من خلال مساهمته بـ١٠٠ متطوع كانوا يقدمون خدمات الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات، والتعامل مع ٢٠٠ مصابا بالبطولة.

Advertisements

وأعلنت القباج، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية التي ستصدر قريبا سيكون بها جزء كبير من التطوع وسيكون أكثر تنظيما من خلال توفير قاعذة بيانات قومية وتنظيم على مستوى الجمهورية وفي كافة القطاعات.

وأكدت، على اهتمامها الشديد بقضية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحفيزهم وإخراج أجمل ما فيهم.

دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص هي الأولى من نوعها على المستوى القاري وأقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة ٨٠٠ رياضي يمثلون ٤٢ دولة أفريقية.