أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: متحف الغردقة لم يكلف الدولة جنيها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: متحف الغردقة لم يكلف الدولة جنيها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن متحف الغردقة والذي افتتحه رئيس الوزراء اليوم السبت، يعد أول مشروع أثري بالتعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال تصريحات لوزير السياحة والآثار بعد افتتاح المتحف الذي شهد افتتاحه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو الحنفي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و12 من سفراء وقناصل دول العالم، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور ميسرة عبد الله أستاذ علم الآثار وعضو لجنة العرض المتحفي، الدكتور محمود مبروك عضو لجنة العرض المتحفي، وعدد كبير من وسائل الإعلام.

وأشار العناني إلى أن الدولة لم تتحمل جنيه واحد من تكاليف تأسيس المتحف، والتي وصلت إلى 185 مليون والتي تحملها الشركة المنفذة كاملة.

وأضاف أن كل ما طلبته وزارة السياحة والآثار وفره القطاع الخاص الشريك في المتحف، سواء فتارين أو أجهزة إنذار أو أجهزة تكييف أو وسائل حماية أو وسائل عرض والتي هي الأحدث في العرض المتحفي، وإدارة المتحف بالكامل تخضع للوزارة، وفقًا لقانون حماية الآثار.

وقال العناني إن أسعار دخول المتحف للمصريين 80 جنيه، وللطالب المصري 40 جنيهًا، وللأجنبي 200 جنيه، والطالب الأجنبي 100 جنيه، وذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا، ورحلات المدارس الابتدائية مجانًا، وفوق الستين عام مجانًا.