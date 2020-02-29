أخبار مصر | ‎تنفيذية العربي للصحافة الرياضية تجتمع في الرباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‎تنفيذية العربي للصحافة الرياضية تجتمع في الرباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عوني فريج الأمين العام للاتحاد إنه تقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية للإتحاد العربي للصحافة الرياضية اجتماعاً لها في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة تزامنا مع إقامة المباراة النهائية لبطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال بكرة القدم خلال الفترة من 16 – 20 أبريل القادم والتي سيتم خلالها تكريم نجوم الكرة العربية الفائزين بالاستفتاء الذي نظمه الاتحاد في الفترة الاخيرة بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة القدم وفق اتفاقية التعاون بين الطرفين، سعيا وراء تنفيذ البرامج وخطة العمل التي وضعتها منذ انتخابها قبل نحو عام خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بنجاح في العاصمة الاردنية عمان، ولبلورة تلك البرامج على أرض الواقع لما فيه مصلحة الاعلام الرياضي في الوطن العربي .

وستعتمد اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برامج الاتحاد القادمة وخطة نشاطاته للعام الحالي واستعراض مسيرة الإتحاد وبرامجه المستقبلية وارتباطاته العربية والاسيوية والدولية ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للاتحاد من خلال اللجنة التي كلفها الاتحاد في الاجتماع الاول بوضع تصوراتها حول تعديل بعض مواد النظام الأساسي من خلال لجنة تضم عدداً من الزملاء من اعضاء اللجنة التنفيذية ..الى جانب الاستماع لرؤساء اللجان المساعدة الدائمة التي تم تشكيلها مؤخرا حول برامج عمل تلك اللجان خلال الفترة القادمة والسبل الكفيلة بتفعيل عملها لخدمة الاعلام الرياضي في الوطن العربي

‎وأكد محمد جميل عبد القادر رئيس الإتحاد على اهمية الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية باعتباره سيبحث في العديد من الامور التي تخص مسيرة الاتحاد الهادفة الى تنفيذ برامجه لما فيه مصلحة الاعلام الرياضي في الوطن العربي ..واشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه الإتحاد من أسرة الإتحاد العربي لكرة القدم برئاسة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ورئيس الإتحاد العربي لكرة القدم ودوره الهام في تطوير مسيرة الكرة العربية .

‎وأشاد أيضاً بالتعاون الكبير بين الإتحادات والروابط واللجان والجمعيات أعضاء الإتحاد العربي للصحافة الرياضية نظراً لتعاونها الكبير مع الاتحاد.