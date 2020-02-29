أخبار مصر | "مهندسي الجيزة" تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مهندسي الجيزة" تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة لم تعتمد بعد من النقابة العامة، وإنما أعلنتها اللجنة القضائية أما نتائج الشعب جار حصرها من باقي النقابات الفرعية وسوف تعلن قريبا من لجنة الانتخابات بالنقابة العامة.
وشهد أمس انتخابات التجديد النصفي، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين "مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، ومقاعد النقابة الفرعية بالجيزة.
وقد شهد مشاركة ما يقرب من 971 مهندسًا، وحرص خلالها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى عكست الوجه الحضارى للمهندسين.
ويذكر أن عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وامتدت حتى السابعة مساء، بأرض المعارض بالقاهرة، تحت إشراف قضائي كامل.