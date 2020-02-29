أخبار مصر | نقابة مهندسي القاهرة الفرعية تعلن نتيجة الانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة مهندسي القاهرة الفرعية تعلن نتيجة الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس سامح تاوضروس رئيس لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية، أن نتيجة انتخابات نقابة القاهرة أسفرت عن فوز المهندس حسام عبده بعدد ٤٤١ صوتا، والمهندس محمود سلامة بعدد ٣٧٠ صوتا بشعبة كهرباء، أما شعبة ميكانيكا حصل المهندس جون غالي على عدد ٤٥٣ صوتا، والمهندس أمجد وجيه عدد ٤٣٣ صوتا.

وأشار تاوضروس في تصريحات صحفية، أن شعبة مدني حصل المهندس محمد السيد على ٤٠٦ أصوات، وشعبة عمارة حصا المهندس إيهاب حسن على ٤٢٤ صوتا، وشعبة غزل ونسيج حصل المهندس محسن شاهين على ٤٥٣ صوتا.

وتمنى تاوضروس التوفيق للجميع في مهمته التطوعية لإنجاح نقابة القاهرة كونها النقابة التي لها النصيب الأكبر من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين وبالتالي يقع عليها العبء الأكبر.

ويرجى الإشارة إلى أن هذه النتيجة لم تعتمد بعد من النقابة العامة، وإنما أعلنتها اللجنة القضائية أما نتائج الشعب جار حصرها من باقي النقابات الفرعية وسوف تعلن قريبا من لجنه الانتخابات بالنقابة العامة.

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وشهد أمس انتخابات التجديد النصفي، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين "مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، ومقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة.

وشهد مشاركة ما يقرب من 2200 مهندسًا، وحرص خلالها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي عكست الوجه الحضاري للمهندسين.

يذكر أن عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وامتدت حتى السابعة مساء، بأرض المعارض بالقاهرة، تحت إشراف قضائي كامل.