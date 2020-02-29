شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين يقدم واجب العزاء في وفاة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتكليف من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قدم نبيل بن يعقوب الحمر مستشار الملك لشؤون الإعلام، بتقديم خالص تعازي وأصدق مواساة آل خليفة إلى علاء وجمال مبارك، في وفاة والدهما الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

كما نقل الحمر تعازى ومواساة ملك البحرين إلى كافة أفراد أسرة الرئيس الراحل، وإشادته ومواقفه المشرفة تجاه مملكة البحرين وجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والبحرين ودوره في خدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية، مبتهلاً إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه ويديم عليهم وافر الصحة والعافية.

وأعربعلاء وجمال مبارك وأفراد العائلة الكريمة عن عظيم الشكر وبالغ الإمتنان والعرفان إلى ملك البحرين على تعازيه ومواساته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه والدهما سائلين المولى تعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة، ويديم على البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. ورافق الحمر في تقديم مراسم العزاء هشام بن محمد الجودر سفير البحرين في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.