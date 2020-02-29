شكرا لقرائتكم خبر عن هشم رأس صديقه والسبب «توك توك».. تفاصيل «جريمة شبين القناطر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت نيابة شبين القناطر، حبس حداد، 4 أيام، على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق لسرقة توك توك قيادته وطلبت النيابة تحريات مباحث مركز شبين حول ظروف وملابسات الواقعة.
فيما قام المتهم بصحبة فريق من البحث الجنائى والنيابة العامة بتمثيل جريمته في موقع الحادث، وقال المتهم إنه كان يمر بضائقه مالية وعليه ديون كثيرة، فتخمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه.
وأضاف المتهم أن القتيل كان صديقه ودائمًا يستعين به لتوصيله فقام باستدراجه بحجة توصيله لأحد المناطق في مدينة شبين القناطر في الطريق الواصل بين قرية الشوبك ومدينة شبين، وغافله وقام بضربه على رأسه بحجر طوب حتى تأكد من وفاته، واستقل التوك توك، وقام ببيعه لأحد الأشخاص مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه.
كان المقدم أيمن سليمان، رئيس مباحث شبين القناطر، تلقى إشارة من مستشفى شبين العام بوصول «السيد ا ع»، 18 سنة، سائق توك توك، جثة هامدة إثر إصابته بجروح تهتكيه بالرأس.
انتقل على الفور العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، وبسؤال والده قرر بخروج نجله «المجنى عليه» بمركبة التوك توك التي يعمل عليها ولم يعد، وفوجئ بالعثور على جثته قتيلا، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة صديق المجنى عليه، ويدعى «ب ج م»، 26 سنة، حداد.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وقال إنه قام بالتصرف في التوك توك بالبيع لدى المدعو «مصطفى. ع. س»، سن 22، ميكانيكي، وتم ضبطه وأرشد عن مركبة التوك توك المستولى عليها، وتم التحفظ عليها.
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