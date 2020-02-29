شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر» يحصل على اعتماد 4 ملايين جنيه لإحلال وتجديد كوبري في سرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، عن حصوله على موافقة باعتماد مبلغ 4 ملايين جنيه لإحلال وتجديد كوبري الحجاجية من خارج موازنة محافظة المنوفية، بمبلغ 4 ملايين جنيه، للعمل على فض التكدس المروري في المدينة.

وأكد «شرشر» أن غدا سيشهد البدء في عملية الإحلال والتجديد، بعرض 10 أمتار وسيتم إنشاؤه على خوازيق وفقا لأحدث المعايير والمواصفات القياسية، فيما سيستغرق إنشاؤه ما بين 45 و60 يوما.

وأضاف بأنه سيتم عمل محضر انضمامي لشبكة الكهرباء وشركة مياه الشرب وشركة الغاز في الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان برئاسة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية بسرس الليان، استعدادا لبدء العمل في الكوبري، فيما وجه الشكر للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية والمهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة، رئيس قطاع المشروعات التوسعية بوزارة الري.