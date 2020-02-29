شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز أرمنت جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية أرمنت الحيط، بمركز أرمنت، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الروافعة، آلكمونه- والجماملة، آل حفنى، وسط صيحات «الله اكبر.. الله اكبر»، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحضور اللواء أيمن راضي، مدير الأمن، ومفتش الأمن العام، ومدير المباحث الحنائية، والدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، وعدد من القيادات الشعبية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، وحضور الآلاف من اهالى القرية والقرى المجاورة، وتبادل الطرفان التصافح والعناق، مرددين قسم العفو والصلح وانهاء النزاع بينهما وفتح صفحة جديدة.

وقال اللواء أيمن راضي، مدير الأمن، إن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبي على كافة نواحي الحياة اليومية لأطراف الخصومة، داعيًا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى أن يكون لهم دور أكبر في حل الخلافات في مهدها وعدم السماح بتطورها إلى خصومات ثأرية، مقدمًا شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات، كما قدم شكره لاعضاء لجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام الصلح، داعيا الله ان يحفظ مصر وشعبها .

من جانبه، نقل الدكتور عباس شومان، تحيات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لجميع الحاضرين، مؤكدا أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح هو واجب ديني وعمل سامي حثت عليه جميع الأديان السماوية، لنشر المحبة والألفة، والأمن والأمان والسلام، بين المواطنين، معرباً عن أمله في استمرار اقامة المصالحات بين الأطراف المتخاصمة والوصول بقرى الصعيد إلى مناطق خالية من الخصومات الثأرية.