محافظ الجيزة يفتتح المعرض الأول للتعليم الفني «بأيدينا نصنع المستقبل» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض التعليم الفنى الأول للمدارس التجارية والزراعية والصناعية والفندقية وتحت شعار «بأيدينا نصنع المستقبل»، الذي يقام لأول مرة بالمدرسة السعيدية الثانوية، والذى يستمر لمدة 6 أيام، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني.

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي 101. وأكد «راشد» أهمية دور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل، إلى جانب أهمية إقامة المعارض لعرض منتجات مدارس التعليم الفني وطرحها أمام المواطنين بأسعار اقتصادية.

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وأثنى المحافظ على جميع المعروضات، مؤكدًا اهتمام محافظة الجيزة بالمنتجات الطلابية والعمل على إثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها، بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وحث الطلاب المشاركون في المعرض على الاستمرار في تلك الأعمال، مؤكدًا تبنى الدولة وتشجيعها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتبنى أفكار الطلاب والعمل على تطوير التعليم الفني، لما له من دور فعال في توفير الأيدي العاملة التي تتطلبها سوق العمل وباعتبار التعليم الفني القاطرة نحو تحقيق أهداف التنمية.

وتفقد المحافظ منتجات المعرض، مشيدا بتنوعها وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية، التي تناسب أذواق ودخول المواطنين.

من جانبه، أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن المعرض مقام في الفترة من 29 فبراير حتى 5 مارس، ويشمل المعرض أقساما للخزف والملابس الجاهزة والتريكو والجلود وطباعة المنسوجات والخياطة ونجارة الأثاث والفورفوجيه والمعادن والصناعات الزخرفية والغذائية والحلويات ومنتجات الألبان وأقساما للتسويق.

محافظ الجيزة يفتتح المعرض الأول للتعليم الفني

محافظ الجيزة يفتتح المعرض الأول للتعليم الفني

محافظ الجيزة يفتتح المعرض الأول للتعليم الفني

محافظ الجيزة يفتتح المعرض الأول للتعليم الفني

محافظ الجيزة يفتتح المعرض الأول للتعليم الفني

محافظ الجيزة يفتتح المعرض الأول للتعليم الفني

محافظ الجيزة يفتتح المعرض الأول للتعليم الفني