شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يلتقي أعضاء «الوطنية للصحافة» الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة الوطنية للاعلام في بيان صحفي، في دعوة من وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، يعقد بعد غدا الاثنين المقبل الثانية ظهراً اجتماع يضم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر وأعضاء الهيئة، وذلك للتنسيق مع الهيئة لتفعيل خطة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة أصدرت بياناً أشادت فيه بتعيين هيكل وزيراً للدولة للإعلام ووجهت له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضائها وتنسيق العمل وفقاً لاختصاصات وزير الدولة للإعلام.