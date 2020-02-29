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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد الحجر الصحى بمطار الغردقة.. ويؤكد: مصر خالية من الكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فور وصوله مطار الغردقة الدولى، الحجر الصحى بالمطار، للتأكد من إجراءات الفحص الطبى على القادمين من الدول المختلفة، وبرفقته وزير السياحة والآثار، ووزير قطاع الأعمال العام، حيث أكد رئيس الوزراء، أن مصر خالية من فيروس الكورونا، لافتا إلى أن هناك شائعات كثيرة يتم تداولها حول تلك الأمر، مؤكدا على أنه بالأمس تم الاشتباه فى حالتين قادمتين من إحدى الدول الأوروبية، حيث تبين أن حالتهما سلبية.
وقال رئيس الوزراء، أن إجراءات الكشف الصحى بالمطارات والموانئ المصرية تتم بشكل احترافى، مطالبا بعدم السير وراء الشائعات التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فى نقلها، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة لمواجهة تلك الأوبئة والأمراض، معلنا أن يجرى تجهيز أماكن بجميع المحافظات على غرار مستشفي النجيلة فى مطروح فى حالة حدوث أى طارئ، مؤكدا على أن مصر خالية من الكورونا.
ومن المقرر ان يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء متحف الغردقة خلال دقائق معدودة، والذي يعد اول متحف يقام بالشراكة مع القطاع الخاص.
يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، والشركة الخاصة التى قامت بعملية الانشاءات.
وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 الأف متر بينها 3 الأف متر مساحة قاعة العرض المتحفى التى تعرض فيه القطع الأثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة أثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد على، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.
وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية أدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جواده عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.
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