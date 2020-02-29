شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص بالغردقة قبل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى استعدادات مكثفة داخل متحف الغردقة قبل قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بافتتاحه خلال ساعات قليلة، وتفقد وزير السياحة والآثار، الترتيبات النهائية للافتتاح ،كما قامت الشركة المسئولة عن الإنشاءات بالمتحف بتجهيز الافتتاح بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حيث يضم المتحف صالة ضخمة في بداية المتحف في بدايتها بوابات إلكترونية ضخمة وأجهزة للكشف عن الزائرين كذلك بداخلها مكان شراء تذاكر الدخول للمتحف التي أعلنت من خلال لافتة كبيرة قيمتها، حيث حددت الوزارة 200 جنيه للأجنبي و100 للطالب الأجنبي، و80 جنيها للمصري، و40 للطالب المصري.

ويعقب الصالة التي يوجد بها مكان شراء التذاكر، ممر كبير يؤدي إلي السوق التجاري للمتحف وكذلك صالة العرض المتحفي التي تحتوي علي 200 قطعة أثرية مختلفة، حيث إنه تم تجهيز السوق التجاري الواقع في الطابق الأرضي للمتحف تعلوه صالة العرض المتحفي .

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الانشاءات.

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وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الأثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة أثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية إدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جودة عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.