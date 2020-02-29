شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محطتى مترو الزمالك والكيت كات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أعمال تنفيذ محطتى الزمالك والكيت كات، حيث اطلع الوزير على معدلات التنفيذ فى المحطتين، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، ودفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعى.

وأشار الوزير، إلى أهمية هذه المرحلة حيث أنها تحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، كما تفقد وزير النقل مصنع الكمر "الحلقات الخرسانية" الخاص بالمشروع وذلك فى منطقة ابورواش.

كان وزير النقل، قد فاجأ العاملين بمحطة مترو ماسبيرو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع الوزير ماكينة الحفر العملاقة ايمنحوتب فى المسافة من ماسبيرو للزمالك، ووجه بسرعة نهو أعمال الحفر طبقا للبرنامج الزمنى للمشروع، مؤكدا أن الجزء الأول يمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات بطول 5.2 كم ويشمل (4) محطات نفقية، كما تفقد محطة الزمالك المقرر وصول ماكينة الحفر إليها فى أعياد 25 أبريل 2020 ثم تفقد محطة الكيت كات ومصنع إنتاج الكمر الخرسانى التابع لشركة فينسى المنفذة للمشروع.

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وأكد وزير النقل، خلال الجولة على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال فى هذا المشروع الهام وفقا لقياسات الجودة العالية، ودفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعى.

يذكر أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة الإنجاز الجزء الأول ومخطط الانتهاء منه في نهاية 2021 والجزء الثانى مخطط افتتاحه فى 2022 والجزء الثالث مخطط افتتاحه فى 2023.

وأكد المهندس كامل الوزير فى تصريحات صحفية على هامش الجولة، على أهمية هذه المرحلة، حيث أنها تحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، مضيفًا أن أهمية الخط الثالث تنعكس فى أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، لافتا إلى أن تكلفة تنفيذ الخط الثالث بالكامل تبلغ حوالى 97 مليار جنيه، وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه .