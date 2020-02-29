شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفى لمهندسى الجيزة والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت المؤشرات الأولية، لعمليات فرز أصوات المهندسين المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القاهرة، فوز كل من: في شعبة كهرباء، حسام عبده 441 صوتا، ومحمود سلامة 370 صوتا، وشعبة ميكانيكا، جون غالي 453 صوتا، وأمجد وجيه 433 صوتا، وشعبة مدنى محمد السيد 406 أصوات، وعن شعبة عمارة إيهاب حسن 424 صوتا، وعن شعبة غزل ونسيج، المهندس محسن شاهين 453 صوتا.

وأوضح المهندس سامح تاضروس، رئيس اللجنة المُشرفة على الانتخابات في النقابة الفرعية بالقاهرة، أن تلك النتائج أعلنتها اللجنة القضائية المعنية بالإشراف على عمليات الاقتراع بالقاهرة، ولم يتم اعتمادها من النقابة العامة بعد، والتي من المٌقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية لنتائج الانتخابات على مستوى الجمهورية من خلال، اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات برئاسة المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، بعد الإنتهاء من حصر نتائج باقى النقابات الفرعية.

وفى سياق متصل، أعلنت نقابة مهندسى الجيزة الفرعية، فوز كل من: مهندس إبراهيم سراج الدين، شعبة ميكانيكا، والمهندس حسن مبروك، شعبة ميكانيكا، مهندسة انتصار عباس، شعبة ميكانيكا، ومهندسة رضوى سامح، شعبة كهرباء، مهندس ايهاب الهادي، شعبة كهرباء، مهندس سامح الغزولي، شعبة مدني، مهندس علي حسين، شعبة عمارة.

Advertisements

كانت نقابة المهندسين، انتخابات التجديد النصفى، أمس الجمعة، انتخابات التجديد النصفى، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين، ومقاعد النقابات الفرعية، حيث يتنافس 1193 مرشح يتنافسون على 218 مقعد، تحت إشراف قضائى كامل.

ويأتي ذلك في الوقت الذى دعت فيه النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، عن انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضائها، لعام 2020، يوم الخميس 5 مارس المقبل، العاشرة صباحا، بمقر النقابة بوسط القاهرة، وتناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام 2019، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة.