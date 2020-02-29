شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حلويات ومنتجات ألبان وأثاث فى المعرض الأول للتعليم الفنى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض التعليم الفنى الأول للمدارس التجارية والزراعية والصناعية والفندقية الذى يقام لأول مرة بالمدرسة السعيدية الثانوية ويستمر لمدة 6 أيام، وذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، وذلك فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى 101 وتحت شعار بأيدينا نصنع المستقبل.

وأكد راشد، على أهمية دور التعليم الفنى فى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل الى جانب أهمية إقامة المعارض لعرض منتجات مدارس التعليم الفنى وطرحها أمام المواطنين بأسعار اقتصادية .

وأثنى راشد على جميع المعروضات مؤكدًا اهتمام محافظة الجيزة بالمنتجات الطلابية والعمل على إثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

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وحث محافظ الجيزة الطلاب المشاركين فى المعرض على الاستمرار فى تلك الأعمال مؤكدًا تبنى الدولة وتشجيعها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتبنى أفكار الطلاب والعمل على تطوير التعليم الفنى لما له من دور فعال فى توفير الأيدى العاملة التى يتطلبها سوق العمل وباعتبار التعليم الفنى القاطرة نحو تحقيق أهداف التنمية .

وتفقد المحافظ منتجات المعرض، مشيدًا بتنوعها وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية التى تناسب أذواق ودخول المواطنين .

رافق محافظ الجيزة خلال افتتاحه المعرض اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وتيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وقيادات المديرية وبحضور مئات من طلاب المدارس الفنية.

ومن جانبه أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن المعرض مقام فى الفترة من 29 فبراير وحتى 5 مارس ويشمل المعرض أقسام للخزف والملابس الجاهزة والتريكو والجلود وطباعة المنسوجات والخياطة ونجارة الأثاث والفورفوجية والمعادن والصناعات الزخرفية والغذائية والحلويات ومنتجات الألبان واقسام للتسويق .

