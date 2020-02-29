شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع أعمال تطوير قرية مجاويش التابعة لوزارة قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال التطوير بقرية مجاويش، التى تمتلكها شركة مصر للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتى تقام بداخلها عمليه تطوير ضخم وتبلغ مساحتها 500 فدان.

وتشمل أعمال التطوير إنشاء قريتين سياحيتين داخل المساحة الإجمالية لمنطقة مجاويش تضم ملاعب رياضية ضخم وستاد رياضى، و11 ملعب تدريب، وذلك بالمشاركة مع قطاع الخاص، بواقع 3 آلاف غرفة و450 سويت.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين بأحد فنادق مدينة الغردقة للاستماع لمشكلاتهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح اليوم، متحف الغردقة، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويقع المتحف جنوب مدينة الغردقة، بالقرب من الممشى السياحى ومطار الغردقة الدولى، وقد أقيم على مساحة 10 آلاف م2، خُصص منها 3 آلاف م2 لمبنى المتحف.

وعقب افتتاحه للمتحف، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من السائحين، معربا عن سعادته بتواجده معهم خلال افتتاح لهذا المتحف، الذى يعتبر هو الأول من نوعه فى مصر الذى يتم بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تولت إحدى شركات القطاع الخاص إنشاء مبنى المتحف بالكامل بجميع تكاليفه، ووزارة السياحة والآثار ممثلة للحكومة المصرية هى التى قامت من جانبها بوضع كافة المقتنيات والقطع الأثرية، التى يصل عددها إلى 1791 قطعة تمثل مختلف العصور الفرعونية القديمة، وحتى العصر الحديث.

Advertisements

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المتحف يحكى بصورة مختصرة ورائعة تاريخ مصر منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الحديثة، ووزارة السياحة والآثار هى المسئولة عن تأمين وإدارة القطع الأثرية طبقا لقانون الآثار، ونحن كدولة لم نتكلف تمويل مشروع إنشاء المتحف، بل القطاع الخاص هو الذى تولى ذلك، لكننا نتقاسم مع القطاع الخاص الإيرادات وفق نظام الشراكة.



















