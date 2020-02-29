شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنافس للحصول على المشاريع الدولية ببرامج الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك جامعة الأزهر بدعم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في مشروعات الاتحاد الأوروبي البحثية، ضمن جهودها في إطار تعزيز مسارات التعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يتم التعاون فيه بين جامعة الأزهر والجامعات الإقليمية والدولية، بما يخدم أهداف الجامعة ويتسق مع خطتها الإستراتجية والبحثية.

وأوضح الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم منذ فترة إنشاء فريق عمل داخل الجامعة لكتابة المشاريع الدولية والمنافسة، للحصول عليها لصالح الجامعة، وتكون الفريق من عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ممثلين لقطاعات (الطب بنين وبنات، الصيدلة بنين وبنات، الهندسة بنين وبنات، العلوم بنين وبنات ، التجارة بنين وبنات، التربية بنين وبنات ، وقطاع الكليات الأصيلة الشرعية بنين وبنات) وتم الإعلان عن مشاريع وبرامج الإتحاد الأوروبي في اللقاءات والندوات التي عقدتها الجامعة في الفترات الماضية ودعوة جميع أعضاء هيئة التدريس للتقدم لتلك المشاريع الدولية المتميزة.

وأضاف سلمان - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة -: تولت فرق العمل التي قمنا بتشكيلها بكتابة المشاريع والتقدم بها للإتحاد الأوروبي حيث تكون الجامعة هي المنسقة الرئيسية لهذه المشاريع وهي من قامت باقتراح أفكارها وكتابتها ومن ثم دعوة الجامعات الاوروبية والجامعات المصرية والعربية المختلفة للإلتفاف حول الجامعة بمقترحاتها في المشاريع التي لم تتكرر أفكارها ومسمياتها من قبل في أي من الجامعات المصرية أو العربية والتي نالت استحسان جميع الجامعات المشاركة دولياً ومحليا .

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وبين الدكتور محمد منصور سعد مسئول التعاون الدولي وبرامج الإتحاد الأوروبي للتعليم العالي بجامعة الأزهر أن الجامعة شاركت بأكبر عدد من المشاريع الدولية التابعة للإتحاد الأوروبي ( الإيراسموس بلس ) في برنامج بناء القدرات المؤسسية ، حيث تم للمرة الأولي رفع المشاريع البحثية باسم الجامعة مع العديد من الجامعات الأوروبية والمصرية المختلفة علي موقع الإتحاد الأوروبي ، هذا بجانب مشاركة الجامعة للمرة الأولى بعدد كبير من المشاريع الدولية الأخري مع العديد من الجامعات والمؤسسات الدولية والعربية والمصرية المختلفة ، كما شاركت الجامعة أيضا هذه المرة بمشاريع دولية بفرع الجامعة بوجه قبلي.

كان من بين هذه المشاريع التي تقدمت بها الجامعة هذا العام لبرنامج الإيراسموس بلس ما يلي: مشروع عن العلاج المناعي ، مشروع عن تقنيات الابتكار الافتراضية ، مشروع عن ريادة الأعمال ، مشروع عن رياض الأطفال ، مشروع عن الصحة النفسية ، مشروع عن التوعية الصحية ، مشروع عن النظام الإلكتروني لإدارة قطاع الدراسات العليا ، ومشروع عن التكنولوجيا الحيوية للميكروبات البحرية وتغير المناخ ، حيث تنافس الجامعة من خلال المشاريع التي تقدمت بها مع شركائها من الجامعات المختلفة علي ما يقرب من ثمانية ملايين يورو تقريبا مما يعد إنجازا قويا لحصول الجامعة علي دعم من هذه المشاريع تستطيع من خلالها تطوير البرامج والقدرات المؤسسية للجامعة.

وأشار منصور - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - إلى أن فريق عمل الجامعة سيعمل في الفترة القادمة علي زيادة فرص الجامعة من المشاريع الدولية ومشاريع الإتحاد الأوروبي بمختلف برامجه وأنواعه وذلك لما تستحقه الجامعة من التمثيل الدولي علي المستويات العليا ويتحقق ذلك من خلال منافستها علي هذه الفرص التي بدورها تساهم بشكل مباشر في رفع التصنيف الدولي للجامعة لتكون في مقدمة تصنيف الجامعات المصرية والعربية والدولية.