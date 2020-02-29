شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إطلاق مشروع "مودة " بمراكز الشباب فى 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعى صباح اليوم بمحافظة أسوان أولى فاعلياته التدريبية لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الامم المتحدة للسكان.

وقالت راندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن انطلاق التدريبات بمراكز الشباب يعد منعطفا هاما داخل البرنامج ويهدف الى الوصول لقاعدة عريضة من المستهدفين على نحو موازى للعمل بالجامعات وايصال الرسائل الخاصة بالبرنامج لهم مشيرة الى انطلاق هذه التدريبات فى نسختها الاولى خلال الفترة من 29 من فبراير الجارى وحتى 5 من مارس المقبل ستشمل 7٧ محافظات هي: "أسوان، الوادى الجديد، وقنا، والأقصر، وسوهاج، والبحر الأحمر وأسيوط"، باستهداف 700 شاب .

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واوضحت راندا فارس، أن هذه التدريبات سيقدمها كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبى الخاص بالمشروع واعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب وسيتضمن التدريب ورش تفعالية حول تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وان التدريبات ستتم بمحافظة اسوان بمركز شباب مدينة دراو يليها محافظة الاقصر بمركز شباب الزينية بحرى بمحافظة الأقصر يليها مركز شباب الترامسة محافظة قنا يليها مركز شباب نيدة بمحافظة سوهاج يليها مركز شباب الميناء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر يليها مركز شباب مسرع بمحافظة أسيوط يليها مركز شباب الخارجة بالوادى الجديد

يذكر أن مشروع مودة والذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بهدف الى الحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 35 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتى الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبى تم اعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب فى الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا و رفع وعى تلك الفئة من الشباب فى سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد فى حل الكثير من المشكلات.

كما أطلق مشروع مودة المنصة الرقمية والتى تم اطلاقها للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوى لاكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة. www.mawadda-eg.com