شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يوجد أى حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد أى حالات مصابة بالكورونا فى جمهورية مصر العربية حتى الآن وتابع: لا يوجد أى حالات مشتبه فى إصابتها بالمرض.

وقال الدكتور خالد مجاهد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن مصر آمنه وهناك إجراءات مشددة بالحجر الصحى بالمطارات والموانى والمنافذ البرية لمنع انتقال أى مرض أو فيروس وتابع: نتابع على مدار الساعة ما يحدث فى العالم بشأن أزمة كورونا ورفع درجات التقصى الوبائى لأعلى مستوياتها.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تعافى أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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وأكدت الوزارة، أن الفريق الطبى المتابع لحالة الشخص الأجنبى قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها اليوم بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية فى كل مرة، مشيرًا إلى أنه تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًًا وخالى من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أنه عند خروج الحالة من المستشفى كان فى استقبالها وفدًا من سفارة بلادها، والذى أشاد بالرعاية الطبية التى تلقاها المريض طوال فترة العزل، مشيدين بالإجراءات والتدابير الوقائية التى تتخذها مصر للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد، أشاد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر بالخطة الاحترازية التى تطبقها مصر للتصدى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونجاحها فى اكتشاف الحالة وكفاءة الإجراءات الطبية والوقائية التى تم التعامل بها مع الحالة حتى تمام التعافي، مشيرًا إلى أنه بذلك أصبحت جمهورية مصر العربية خالية تمامًا من الفيروس.