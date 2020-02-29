شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إنشاء مجمع للمعامل البحثية بمعايير دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد كلية العلوم بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، المؤتمر الدولى الثامن فى الكيمياء، بمشاركة علماء من داخل مصر وخارجها، بهدف رصد المستجدات العالمية فى مجال الكيمياء، وشرح الدور الحيوى الذى يمكن أن تلعبه الأبحاث العلمية فى مجال الكيمياء والمعتمدة على مباديء المحافظة على البيئة التى تؤدى بدورها إلى التنمية المستدامة للدول النامية، وذلك خلال الفترة من 2 - 4 مارس، وبحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعميد كلية العلوم والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ويتضمن المؤتمر الدولى الثامن فى الكيمياء 18 جلسة علمية، وأكثر من 50 عرضًا تقديميًا شفهيًا، كما يتضمن المؤتمر عقد مائدة مستديرة بعنوان: "ريادة الأعمال فى العلوم: نحو مجتمع مستدام"، بالإضافة إلى عقد ورشتى عمل بالتعاون مع الجامعة الألمانية حول "التكنولوجيا الحيوية" و "تقنية النانو تكنولوجي"، إلى جانب جلسة خاصة فى تاريخ الكيمياء بمشاركة نخبة من المتخصصين.

ويشارك فى المؤتمر الدولى الثامن فى الكيمياء نخبة من العلماء من خارج مصر، من دول: السعودية ونيجيريا والهند وروسيا وبولندا وألمانيا، بجانب علماء مصر من جامعات: القاهرة وعين شمس والمنصورة والأزهر وزويل وجامعات خاصة، وبمشاركة 40 من شباب الباحثين بجامعة القاهرة لعرض ما استجد من أبحاث علمية تدعم البحث العلمى فى مجال الكيمياء منها: تكنولوجيا النانو، والكيمياء الخضراء والنظيفة، والبللورات السائلة والبلمرات، والطاقة، لفتح مجالات التعاون مع الجهات العلمية الخارجية لشباب الباحثين.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على أهمية الدراسات البينية للتحول لجامعة الجيل الثالث موضحًا أن جامعات الجيل الثالث لا تعتمد على التخصصات الدقيقة فقط، بل على التخصصات البينية أيضًا، حيث أصبح كل تخصص مرتبط بشبكة من المعارف والعلوم المحيطة به، إيمانًا بالفائدة المعرفية التى يمكن أن تتحقق بانفتاح العلم وتفاعله مع غيره من العلوم المحيطة به.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الخطة التنفيذية للجامعة خلال عام 2020 تهدف إلى تطوير المعامل البحثية، وإنشاء مجمع المعامل البحثية بمعايير دولية وتجهيز بيئة تدريبية وبحثية متكاملة، وتفعيل مركز النانو تكنولوجي، والتوسع فى عقد اتفاقيات للتعاون البحثى مع الجامعات الأجنبية، وتعزيز البعثات والزيارات العلمية بالشراكة مع الجامعات الأجنبية.

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ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد المناوى عميد كلية العلوم، إن قسم الكيمياء بالكلية يضم نخبة متميزة من العلماء والباحثين، مشيرًا إلى أنه تم اضافة العديد من الأنشطة العلمية الجديدة بالمؤتمر الدولى الثامن فى الكيمياء، حيث تم إضافة 5 محاضرات عامة ذات أهمية علمية تغطى مجالات مثل التحليل الطيفى والظواهر الضوئية والعلاج الديناميكى الضوئى والهياكل النانوية والطاقة المستدامة.

وأضاف عميد كلية العلوم، أنه سيتم ضمن فعاليات مؤتمر الكيمياء الثامن، توجيه محاضرتين عامتين إحداهما عن فرص الدراسة والبحث فى الجامعات الألمانية؛ والأخرى حول عناصر التميز فى تدريس الكيمياء، مما يعزز من أهمية المؤتمر والاستفادة من المشاركة فيه.

وأكد عميد العلوم، أن الكلية تركز على توجيه البحث العلمى نحو بحوث التنمية وتوجيهها نحو اقتصاد المعرفة، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتحول لتطبيق مخرجات البحوث والدراسات العلمية لخدمة القضايا القومية.