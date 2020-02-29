شكرا لقرائتكم خبر عن 29 فبراير يأتى كل 4 سنين مرة ويطلق على سنته "الكبيسة".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم السبت أخر أيام شهر فبراير لعام 2020، يوم 29 فبراير ، وهو اليوم الذى يأتى كل 4 سنوات مرة، فمن المعروف أن معظم السنوات يكون شهر فبراير 28 يومًا، ولكن خلال "السنوات الكبيسة"، مثل هذه السنه 2020 يمتد الشهر إلى 29 يومًا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن يوم 29 فبراير يعرف باليوم الكبيس، وهذا اليوم الإضافي، يجعل طول العام 366 يومًا - وليس 365 يومًا، مثل السنة البسيطة، وعمليا هناك حاجة إلى أيام كبيسة للحفاظ على التقويم، متزامنا مع فترة دوران الأرض حول الشمس، حيث تستغرق الأرض حوالى 365.242189 يومًا - أو 365 يومًا ، و 5 ساعات ، و 48 دقيقة ، و 45 ثانية - لتدور مرة واحدة حول الشمس.

وأوضح التقرير: وبدون اليوم إلاضافي، في يوم 29 فبراير كل أربع سنوات، سنفقد ما يقرب من ست ساعات كل عام، وبعد 100 عام فقط ، فإن التقويم بدون سنوات كبيسة سيكون متخلفا بحوالي 24 يومًا تقريبًا فيما يتعلق بالأيام الموسمية الثابتة مثل الاعتدال الربيعي أو الانقلاب الشتوي.

وفبراير هو الشهر الثاني في السنة في التقويم الغريغوري، وهو أقصر الشهور الغريغورية، والوحيد الذي يبلغ عدد أيامه 28 أو 29 يوما.

ومن الأمور التي تترافقُ مع يومِ 29 فبراير الذي يأتي مرة كل أربعِ سنوات، أن هناك بعض الأشخاصِ يأتي تاريخ ميلادهم في هذا اليوم، فهؤلاء لديهم خياران، إما الاحتفال بيوم ميلادهم في بداية مارس، أو الاحتفال بهذه المناسبة مرة كل أربعِ سنوات، عندما يحل موعد السنة الكبيسة.

ومن المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يوما وسنين كبيسة وعدد أيامها 366 يوما، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة، معرفة إذا السنة بسيطة أو كبيسة من خلال القسمة على 4 ، فإذا كان الناتج كسر فهى سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عدد حقيقي بدون كسر فهى سنة كبيسة.

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فعلي سبيل المثال 2017 ÷ 4 تساوي 504.25 ( الناتج يحوي كسر لذلك فهي سنه بسيطة، في حين 2020 ÷ 4 تساوي 505 الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة.

و يرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطه تبلغ 93 مليون ميل تقريبا وهي تندفع في مدارها بسرعة 108,000 كيلومتر بالساعة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل ويتم ذلك في 365 يوما و5 ساعات و48 دقيقة و 46 ثانية وهي تسمى السنة الشمسية وهي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.

وخلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب تحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني ويتم إهمال هذا الربع، ولكن وفي السنة الرابعة كما في 2020 يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم تضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد أيام السنة 366 يوما وتسمى سنه كبيسة، فيما أوضح التقرير أن آخر سنه كبيسة كانت 2016 وسوف يتكرر حدوثها في العام 2024.