القبض على مراقب أمن سرق 303 آلاف جنيه من ماكينة صراف آلي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من احدى ماكينات الصراف الآلي الخاصة بأحد البنوك بالإسكندرية. كانت قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا من (موظف بإحدى شركات الأمن والحراسة) بوجود عجز قدره (113,250 جنيه) بماكينة الصرف الآلي الخاصة بأحد البنوك المتواجدة داخل مول تجارى بدائرة القسم. Advertisements وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مراقب أمن بخدمات نقل الأموال بذات الشركة المبلغة - مُقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة قيامه بالاستيلاء على مبلغ (190 ألف جنيه) من ذات الماكينة على فترات، وأرشد عن مبلغ مالي قدره ( 126.950 ألف جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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