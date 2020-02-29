ضبط متهم مطلوب أمنيًا لتنفيذ عدة أحكام عليه بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في أحكام صادرة ضده.

أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، باستهداف عنصر إجرامي (عامل - مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئي "ضرب")، للتنفيذ عليه في الأحكام الصادرة ضده، وحال استشعاره بوصول القوات استعان بـ (5) من العناصر الإجرامية -لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة - وقيامهم بمقاومة القوات والتعدي عليهم بإلقاء الحجارة، مما نتج عنه إصابة عناصر من القوات.

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تم ضبط 4 متهمين، وبحوزتهم (3 قطع سلاح نارى - 3طلقات نارية - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين المخدر).. بمواجهتهم اعترافهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وبتكثيف الجهود تم ضبط أحد الهاربين بأحد محلات الجزارة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.. وبحوزته (فرد خرطوش - 5 طلقات لذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.