"أمن القاهرة": ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة السيارات بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مسجل شقي خطر، لممارسته نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات، بمنطقة القطامية. كانت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"). Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا ً سيارة مبلغ بسرقتها، وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته عُثر بداخلها على (فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار). بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، واصطناعه لمستندات ملكية ولوحات معدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها في الماركة واللون والموديل، وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وأضاف بارتكابه سيارة أخرى بذات الأسلوب، وتم ضبطها بإرشاده بمكان إخفائها. باستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين وإتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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