محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6791 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2044 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و323 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و19 دراجة نارية مخالفة، و52 مخالفة "موقف عشوائي"، و86 مخالفة شروط الترخيص، و30 حالة تعاطى للمواد المخدرة أثناء القيادة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر "المرور" تضبط 30 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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