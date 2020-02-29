شرطة المسطحات تشن حملات مكبرة لضبط المخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، برئاسة اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مدير المباحث، بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي والطب البيطري ضبط (3 مصانع أعلاف وأسمدة- 5 محل "جزارة") من بينها "مرخص، منتهى الترخيص، بدون ترخيص" بنطاق مديريتي أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت (341 طن أعلاف وأسمدة وخامات إنتاج) مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الزراعة، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

وفي مجال حماية البيئة عوادم السيارات: ضبط (21) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

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المنشآت الصناعية : ضبط (5) (مصانع وشركات) بنطاق مديرية أمن القليوبية– بالمخالفة لقانون البيئة .

كما أسفر الجهود في مجال حماية الثروة السمكية ضبط (37) قضية متنوعة.. بالمخالفة لقانون الصيد في مجال الملاحة الداخلية ضبط (4) قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية . في مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف ضبط (9) قضايا عبارة عن (عدم وجود تراخيص- إلقاء مخلفات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.