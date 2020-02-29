دهس 10 أشخاص بوسط البلد.. حبس شاب 4 سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بحبس شاب 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه بتهمة القتل والإصابة الخطأ لـ 10أشخاص بوسط البلد، دائرة قسم شرطة قصر النيل.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم سنة وتغريمه 1000 جنيه عن تهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

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وأحالت النيابة العامة، المتهم "ع. ع" لمحكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ لشخصين والإصابة الخطأ لـ8 آخرين.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بشارع طلعت حرب بانقلاب سيارة ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

تبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالشارع المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب السرعة الزائدة، وتجاوزت الرصيف، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، نُقلوا إلى المستشفى للعلاج.