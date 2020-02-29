بعد 3 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في قبضة مباحث المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أفراد تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي، في سرقات السيارات، بمنطقة المعصرة.

كانت معلومات وتحريات المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، أفادت بقيام 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقباء مصطفى قاسم وكريم عبد العاطي ومحمد صلاح وإبراهيم عبد المنعم، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزتهم 12 مفتاح مصطنع والمستخدمين في وقائع السرقة.

وبمواجهتهم أمام العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكابهم 3 حوادث سرقات سيارات باستخدام المفاتيح المصطنعة المضبوطة بحوزتهم، تم ضبط إحداها بمكان إخفائها، كما تم ضبط السيارتين بحوزة عملائهم "سيئ النية" تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمنى الجيزة والدقهلية، حيث تبين قيامهم بتغيير معالم السيارتين بإعادة طلائهما، وأقروا بعلمهم بأن السيارتين من متحصلات وقائع سرقة والتخلص من اللوحات المعدنية وتغيير لونهما بقصد إخفاء معالمهما.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والعميد مجدي خلف، مأمور قسم المعصرة، إلى النيابة العامة.