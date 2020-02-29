مزق جسده بمطواة.. تجديد حبس عاطل قتل جاره بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره.

كانت قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا من مستشفى عين شمس باستقبال (عامل 49 سنة)، سبق اتهامه في 9 قضايا آخرها مخدرات، ووفاته متأثراً بإصابته بجروح طعنية بأجزاء متفرقة من جسده.

ودلت التحريات على حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ومالك محل قطع غيار (52 سنة)؛ بسبب خلافات الجيرة تدخل على إثرها نجل الأخير (عاطل 23 سنة)، له معلومات جنائية وصادر ضده حكم قضائي بالحبس في جنحة سرقة، وسبق ضبطه واتهامه في قضية "قتل"، واعتدى على الضحية مستخدما "مطواة" محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط الجاني، واعترف بارتكاب الواقعة، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم بإلقائه بالطريق العام.