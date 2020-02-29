تكلف 180 مليون.. العناني: لم ندفع جنيها واحدا لإنشاء متحف الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف

أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن سعادته البالغة بافتتاح متحف الغردقة صباح اليوم، مؤكدا أن الدولة لم تتكلف جنيها واحدا في إنشاء هذا المتحف، لأن أحد المستثمرين هو الذي تكلف الإنشاء، رغم أنه الآن يعد أحدث وأهم المتاحف في مصر لأنه يحتوي على أحدث التجهيزات وأفضل الإمكانيات التي تكفل للزائر عناصر الإبهار كاملة.

وقال العناني في تصريحات له على هامش الافتتاح: هذه التجربة هي الأولى من نوعها في مصر ونتمنى أن يتم تعميمها، لأن هذه الآثار كانت تملأ المخازن في الوزارة، ولم نكن نستفيد منها، وقد رأيت أن الغردقة لابد أن يوجد بها متحف لأن من حق السائح الذي جاء هذه المدينة يستمتع بالغطس والسياحة الترفيهية، أن يرى جزءا من تراثنا.

وأضاف العناني: اليوم بعد أن انشأ المستثمر هذا المتحف وتكلف 180 مليون جنيه، خرج تماما، ولو أراد أن يدخل من الباب عليه أن يدفع تذكرة مثله مثل أي زائر لأن المتحف تديره وزارة السياحة والآثار وتؤمنه وزارة الداخلية ويسري عليه ما يسري على المتاحف الأخرى، الفارق الوحيد أننا سوف نتقاسم الإيراد، وبالتالي فإن مكسبنا المادي والأثري والسياحي مضاعف.

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يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الإنشاءات.

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الآثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة آثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والإسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الإنشاءات في المتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتدير وزارة السياحة والآثار المتحف، وتؤمنه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جودة عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقًا للتقنيات الحديثة.