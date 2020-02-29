التذكرة تبدأ بـ 40 جنيها.. 15 معلومة عن متحف الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، متحف الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، الذي يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص.

وينشر "الخليج 365" 15 معلومة عن المتحف ومنها:

ـ مساحة المتحف قرابة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر لقاعة العرض المتحفي لعرض القطع الآثرية.

ـ يضم المتحف حوالي 2000 قطعة آثرية من العصور (الفرعونية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية، والمسيحية، والمعاصرة والأسرة العلوية).

ـ تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جودة عالية داخل وخارج المتحف.

ـ استخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وأجهزة إنذار وعمليات التأمين وبوابات الكشف عن المعادن.

ـ تبلغ تكلفة الإنشاءات قرابة 160 مليون جنيه، ويعتبر أول متحف في مصر يُبنى بالشراكة مع القطاع الخاص.

ـ 5% تخفيضات للمجموعات السياحية وتطبيق نظام الجرد الإلكتروني كأول متحف في مصر يطبق هذه الخدمة.

ـ تقديم خدمة صوتية بمختلف اللغات وتطبيق الحجر الإلكتروني من الخارج وتوفير ماكينة لقراءته.

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ـ يضم المتحف مكان مخصص لتقديم عروض فنية لمختلف الفنون المصرية، وعروض الصوت والضوء.

ـ الحكومة لم تتحمل مليما في تكلفة إنشاءه ويعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر.

ـ سعر التذكرة 200 جنيه للأجنبي، و100 للطالب الأجنبي، و80 جنيهًا للمصري و40 جنيهًا للطالب المصري.

ـ يضم المتحف مبنى الاستقبال وقاعات العرض ومنطقة خدمات الزائرين، وفاترينات العرض والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض.

ـ وضع جميع اللوحات الإرشادية بالمتحف لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة.

ـ يضم المشروع مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم.

ـ يعد المتحف أحد مظاهر جذب السياح والترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الأثري لدى أبناء المحافظة وزوارها.

ـ يبرز سيناريو العرض الخاص المتحف، عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور.

يذكر أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتفقد الأحد الماضي، اللمسات النهائية لأعمال المشروع.​