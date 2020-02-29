مدبولي: وافقنا على استيراد أجهزة إضافية بـ150 مليون جنيه لزيادة تأمين المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاء، إنه جرى الموافقة في اجتماع مجلس الوزراء على استيراد وزارة الصحة لأجهزة إضافية بتكلفة بلغت نحو 150 مليون جنيه، لزيادة تامين كافة المنافذ.

وأضاف: "وضعنا خطة للتعامل مع هذا الفيروس، وفقا للإجراءات العالمية التي تتم لمجابهة هذا المرض من خلال ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي الاحترازية والتأمين، وهي المرحلة الحالية التي نحن بصددها.

جاء ذلك خلال متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، بحسب بيان، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها، التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظ اللواء عمرو حنفي، وعدد من قيادات المحافظة.