وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، مع عدد من قيادات الوزارة، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، والمشروعات التي تم أو يجري تنفيذها لرفع مستوى الخدمة، وزيادة ضغوط المياه بالمحافظة.

وقال وزير الإسكان - في بيان اليوم السبت- إنه يجري التسليم الابتدائي لمحطة تحلية مياه سيدي عبدالرحمن (الرميلة 3) بمحافظة مطروح، بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة (110 ملايين جنيه + 6 ملايين يورو)، محطة تحلية مياه الضبعة، بطاقة 40/80 ألف م3/يوم، بتكلفة 980 مليون جنيه، ويجري تنفيذ مشروع الخط الناقل من محطة تحلية الضبعة حتى رافع مياه غزالة، بتكلفة 350 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية مايو القادم، ومشروع محطة تحلية مياه سيدي براني، بطاقة ألفي م3/يوم، بتكلفة 65 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر القادم.

من جانبه، قال المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي، لخدمة 200 ألف نسمة، وهي (مشروع صرف صحي مطروح "المرحلة الأولي"، بطاقة 25 ألف م3/يوم، مشروع صرف صحي مطروح "المرحلة الثانية"، بطاقة 35 ألف م3/يوم، ومشروع صرف صحي الضبعة، بطاقة 14 ألف م3/يوم).

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وأضاف رئيس الهيئة أنه يجري تسليم مشروع صرف صحي الإسكان الاجتماعي بمدينة الحمام، بتكلفة 15 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 5 مشروعات أخرى للصرف الصحي، لخدمة 170 ألف نسمة، وتشمل (صرف صحي الحمام المتكامل، بتكلفة 320 مليون جنيه والمرحلة الثالثة لشبكات ومحطات رفع مدينة مرسى مطروح، بتكلفة 200 مليون جنيه وصرف صحي سيوة المتكامل، بتكلفة 564 مليون جنيه وتوسعات محطة معالجة مرسى مطروح، بطاقة 60/30 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى 3 محطات رفع، بتكلفة 395 مليون جنيه وصرف صحي مدينتي النجيلة بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وسيدى براني بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة 371 مليون جنيه).

بدوره، أشار الدكتور إبراهيم خال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى أنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات المياه والصرف لحل المشاكل بالمناطق الساخنة بالمحافظة، وتشمل إحلال وتجديد شبكات المياه لحل مشاكل 41 منطقة ساخنة تم رصدها خلال موسم الصيف 2019، وإنشاء وصلات فرعية للصرف الصحي بأقطار مختلفة بمناطق (شارع الإذاعة وشارع غراب الريفية وشارع الكورنيش بباب البحر)، بجانب تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد، بتكلفة 52 مليون جنيه.

وأوضح أن هناك 3 محطات لتحلية مياه البحر حصلت على شهادة (TSM)، وهي (محطة تحلية مياه البحر الرميلة "1 و2"، ومحطة تحلية مياه البحر كليوباترا)، ويجري تجهيز محطات وروافع المياه والصرف، ومحطات التحلية للحصول على شهادة (TSM)، وهي (رافع الصرف الصحي الرئيسية 1 - رافع صرف صحي باب البحر - رافع صرف صحي المشير - رافع صرف صحي البوسيت - رافع مياه رأس الحكمة - رافع مياه سيوة - رافع مياه السلوم - رافع العلمين الساحلي - محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة - محطة تحلية مياه البحر بالسلوم - محطة تحلية مياه البحر بالضبعة - ومحطة تحلية مياه البحر الرميلة 3).​