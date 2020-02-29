مصر | 5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"التخابر مع حزب الله"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"التخابر مع حزب الله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المتهم أحمد الحسني حمدان فارس، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حزب الله اللبناني".. بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

المتهم صادر ضده حكما بالسجن المشدد فقام بالطعن عليه أمام محكمة النقض التي قررت قبول الطعن وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات مغايرة.

وكانت قد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عادل جمعة في 28 أبريل 2010 أحكاما بالسجن المؤبد على 4 أشخاص في القضية.

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وقضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح بين 25 عاما وستة أشهر للمتهمين في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، والتي تضم 26 متهما تم إلقاء القبض على 22 منهم أواخر نوفمبر عام 2008. وأصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد على اللبناني محمد قبلان الذي يعتقد أنه العقل المدبر للخلية، وكذلك على ثلاثة متهمين آخرين فارين، وحكمت حضوريا على محمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب ومتهمين آخرين اثنين بالسجن 15 عاما.