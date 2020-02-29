مصر | حبس ديلر الجيزة 4 أيام لإتجاره في مخدر الحشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ديلر الجيزة 4 أيام لإتجاره في مخدر الحشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس تاجر مخدرات، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، لإتجاره في مخدر الحشيش بالجيزة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.
كشفت التحقيقات، بقيام عاطل لإتجاره في المخدرات، وترويج مخدر الحشيش على عملائه بالمنطقة، والتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزته مبالغ مالية مقابل الاتجار.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه عدد من قطع الحشيش المخدر على عملائه، وضبط بحوزته مبلغ مالي من حصيلة الاتجار.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه عدد من قطع الحشيش المخدر على عملائه، وضبط بحوزته مبلغ مالي من حصيلة الاتجار.