مصر | حبس ديلر الجيزة 4 أيام لإتجاره في مخدر الحشيش

كشفت التحقيقات، بقيام عاطل لإتجاره في المخدرات، وترويج مخدر الحشيش على عملائه بالمنطقة، والتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزته مبالغ مالية مقابل الاتجار.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه عدد من قطع الحشيش المخدر على عملائه، وضبط بحوزته مبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

