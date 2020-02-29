أخبار مصر | مقترح برلماني بتعديل لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة الاعتداء على المعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني بتعديل لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة الاعتداء على المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن تعديل لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل الفصول.

وقال المسعود في بيان، اليوم السبت، إن الفترة الأخيرة شهدت وقائع تطاول على المعلمين والانتقاص من هيبتهم وكرامتهم داخل الفصول، آخرها واقعة اعتداء ولي أمر على أحد المعلمين بمدرسة الشيشيني الابتدائية بقرية ميت الليت هاشم محافظة الغربية، بالضرب وإصابته بجرح قطعي بالوجه، وواقعة تعدي ولي أمر على إحدى مدرسات اللغة العربية بمنطقة المرج.

وأضاف، يجب تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين سواء من قبل الطلاب أو أولياء الأمور ووضع قواعد جديدة تنظم مسألة دخول أولياء الأمور وطريقة تعاملهم مع المعلمين، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي واللجوء للإجراءات الإدارية في حال حدوث أي مشكلة.