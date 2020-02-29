أخبار مصر | مقترح برلماني بتعديل لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة الاعتداء على المعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني بتعديل لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة الاعتداء على المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المسعود في بيان، اليوم السبت، إن الفترة الأخيرة شهدت وقائع تطاول على المعلمين والانتقاص من هيبتهم وكرامتهم داخل الفصول، آخرها واقعة اعتداء ولي أمر على أحد المعلمين بمدرسة الشيشيني الابتدائية بقرية ميت الليت هاشم محافظة الغربية، بالضرب وإصابته بجرح قطعي بالوجه، وواقعة تعدي ولي أمر على إحدى مدرسات اللغة العربية بمنطقة المرج.
وأضاف، يجب تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين سواء من قبل الطلاب أو أولياء الأمور ووضع قواعد جديدة تنظم مسألة دخول أولياء الأمور وطريقة تعاملهم مع المعلمين، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي واللجوء للإجراءات الإدارية في حال حدوث أي مشكلة.
وأشار المسعود، إلى أن لائحة الانضباط المدرسي التي حددت العقوبات التي يجرى تطبيقها على الطالب الذي يسىء الأدب مع العاملين بالمدرسة، عبارة عن توجيه الطالب وإرشاده من قبل الأخصائى الاجتماعي مع إبلاغ ولي الأمر وتقديم الاعتذار للمدرسة، وأخذ تعهد كتابي على الطالب وولي أمره مع فصله من يوم إلى ثلاثة أيام، والإحالة إلى لجنة الحماية المدرسية للنظر في فصل الطالب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا، ثم عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ ما تراه مناسبًا، وهذا لم يعد مناسب مع الظاهرة.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه اللجان غير موجودة على ارض الواقع، كما ان هذه العقوبات لا تطبق، وايضا لا تتناسب والجرم المرتكب من جانب الطلاب، لافتا: تكرار مثل هذه الوقائع داخل أروقة المدارس أثر بالسلب على صورة المعلم أمام طالبه، فلم يعد يخشاه لأنه اعتاد على رؤية معلمه وهو يتم إهانته بالضرب أو بالسب، فمن ثم يفقد المعلم احترامه أمام طلابه، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى ترسيخ صورة سلبية تنقل ضعف المعلم وعدم قدرته بالتحلي بمثال القدوة أمام تلاميذه.
وبناء عليه اقترح النائب تعديل لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل الفصول.