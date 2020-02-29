أخبار مصر | الثلاثاء.. انتهاء الدعاية الانتخابية بالمؤسسات الصحفية القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. انتهاء الدعاية الانتخابية بالمؤسسات الصحفية القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية في انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، الثلاثاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن الانتخابات ستُعقد في لجان خاصة بالنسبة لمؤسسة الأهرام في المقر الرئيسي وقليوب و 6 أكتوبر والإسكندرية، وبالنسبة لمؤسسة الأخبار في المقر الرئيسي و6 أكتوبر والإسكندرية.