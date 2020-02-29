أخبار مصر | رئيس الوزراء: متحف الغردقة نموذج رائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: متحف الغردقة نموذج رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن افتتاح المتحف في الغردقة إضافة كبيرة للمدينة ويعد جاذبا للسياحة الثقافية بجانب السياحة الترفيهية الموجودة في المدينة، وإن القطاع الخاص تحمل كافة التكاليف المادية لإنشائه تحت إشراف الحكومة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الإعلان افتتاح متحف الغردقة، أن المتحف يضم ١٧٠٠ قطعة أثرية، تحكي تاريخ مصر على مختلف العصور التاريخية من القديمة وحتى الحديثة، وأن دور وزارة السياحة والآثار هو توقير القطع الأثرية الموجودة، ودور وزارة قطاع الأعمال هو توفير الأرض.

وأكد أن الدولة تسعى لتشجع هذه المبادرات والتعاون بين القطاع الخاصة والجهات الرسمية لتشجيع الاستثمار، والمتحف يعتبر نموذج جيد يحتازا به خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تفقد مشروعات خاصة بالبيئة وتخص منظومة المخلفات الصلبة في البحر الأحمر، وسيعقد جلسة في نهاية اليوم مع المستثمرين السياحيين لبحث وتعزير التعاون في المجال السياحي وتقديم كافة الدعم لهم.

يذكر أن متحف الغردقة هو أول متحف يتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص وسوف وتم افتتاحه صباح اليوم السبت 29 فبراير بحضور وزير السياحة والآثار وعدد من السفراء.