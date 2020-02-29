أخبار مصر | شاهد... جولة رئيس الوزراء بمتحف الغردقة عقب افتتاحه (صور وفيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد... جولة رئيس الوزراء بمتحف الغردقة عقب افتتاحه (صور وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر البحر الأحمر، في جولة بمتحف الغردقة بعد افتتاحه، منذ قليل.

ورافقت كاميرا الخليج 365، رئيس الوزراء ووزير الآثار والمحافظ، في جولتهم، وشهد الجولة سفير دولة اليابان، وسفير دولة صربيا، وسفير دولة جورجيا، والمستشار الثقافي البلجيكي، وسفير دولة استراليا، و 12 سفيرًا آخر.

وقام وزير الآثار بشرح معالم المتحف المختلفة وسيناريو العرض الخاص به، حيث يقوم عرض متحف الغردقة يقوم على ثلاث قيم هم الجمال والرفاهية والترفيه عبر العصور، والمتوافرة بشكل كبير في الحضارة المصرية القديمة، حيث أن مداها الزمني كبير للغاية، معقبة: اخترنا مع فريق العمل القطع الأثرية المناسبة لقصة المتحف والتي تتحدث عن الجمال في مصر القديمة.

وكل فاترينة لها قصة، فالجمال هو أعلى صفة في الحضارة سواء كان ملموسًا أو غير ملموس وهذه هي فلسفة إنشاء المتحف، والتي سعينا لإظهارها عبر سيناريو العرض والقطع الأثرية التي يتضمنها".

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وأول ما استقبل الزائرين في المتحف، هو لوحة للملك تحتمس الثالث، وهي ملونة ويظهر فيها وهو يقدم لسيدة، والفكرة هنا أن الرجل المصري كان يعشق الجمال الذي كان موجودًا من حوله.

ويظهر تحتمس الثالث وهو يقدم ميريت آمون وهي سيدة في كامل زينتها وتمثالها تحفة فنية رائعة، وعرض قطع أثرية تؤكد ذلك خاصة اللوحات والنقوش الموجودة على جدران المقابر، فلوحات موائد قرابين عليها أشخاص يمسكون بزهرة اللوتس ويستنشقونها، وهو ما يعني أنه كان يحب الروائح الطيبة، وحرص أن يكون المكان دائمًا رائحته طيبة، وهو من جماليات المكان".

والمتحف يأخذ الزائر بعد ذلك لجمال العين، وكان الكحل يظهر جمالها، فحرصوا عليه، فالرجل كان حريص علي التزين وتحديد العين بالكحل، وكذلك المرأة بالطبع"، "فزينة العين كانت مهمة فهي ذات دلالة معبرة، وحتى الآن نجد المصريين حريصين علي وضع الكحل".

وأيضًا عرف المصري القديم الموسيقى، ولدينا في المتحف بعض الأدوات الموسيقية ولوحة لسيدات يحضرن حفلة، كما أن المصري القديم قدم المعبود "بس" وهو معبود الجمال والمرح".

يذكر أن متحف الغردقة هو أول متحف يتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص وسوف يتم افتتاحه صباح الغد السبت 29 فبراير بحضور وزير السياحة والآثار وعدد من السفراء.