أخبار مصر | الرجاء ضد مازيمبي 2-0 في دوري أبطال إفريقيا | ملخص وأهداف (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء ضد مازيمبي 2-0 في دوري أبطال إفريقيا | ملخص وأهداف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الرجاء ضد مازيمبي.. انطلقت مبارايات دور الـ8 من بطولة دوري ابطال إفريقيا، أمس الجمعة بمباراتين من العيار الثقيل، حيث لعب الزمالك المصري مع الترجي التونسي، والرجاء المغربي ومازيمبي.

الرجاء ضد مازيمبي

فاز فريق الرجاء ضد مازيمي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة بالمغرب، بمدينة كازابلاناكا على ملعب "محمد الخامس".

نتيجة مباراة الرجاء ضد مازيمبي

وجاءت نتيجة الرجاء ضد مازيمبي في صالح الفريق المغربي، ووفق رغبة جماهيره التي تأمل في تحقيق لقب بطولة إفريقيا هذا العام، ولاسيما بعد خسارة النهائي بآخر نسخة أمام الترجي التونسي.

مباراة الرجاء ضد مازيمبي والتأهلي

وتعد نتيجة مباراة الرجاء ضد مازيمبي خطوة هامة نحو تأهل الفريق المغربي على حساب مازيمبي الكونجولي، ومن المتوقع أن تكون مباراة العودة في غاية لالقوة والإثارة، حيث أن مازيمب يلم يهزم على ملعبه طوال البطولة.

أهداف مباراة الرجاء ضد مازيمبي

وأحرز هدف مباراة الرجاء ضد مازيمبي الأول اللاعب "بن ملانجو" بعد ركنية من الجهة اليمنى تم تنفيذها بإتقان وتم تحويلها برأسية مميزة لتسكن شباك مازيمبي، معلنةً الهدف الول لبطل المغرب واللقاء.

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هدف مباراة الرجاء ضد مازيمبي الأول

وانتقل بن مالانجو من صفوف مازيمبي إلى الرجاء المغربي في صفقة انتقال حر، خلال الصيف الماضي، وهو ما دفع اللاعب إلى الامتناع عن الاحتفال عقب تشجيل الهدف الأول بمواجهة الرجاء ضد مازيمبي في الشوط الأول.

تفاصيل لقاء الرجاء ضد مازيمبي

وواصل بطل المغرب الاستحواذ على مجريات الشوط الأول من مباراة الرجاء ضد مازيمبي وأضاع العديد من الفرص السهلة التي سنحت له خلال المباراة وتففن لاعبو الرجاء في إهدارها.

فرص مواجهة الرجاء ضد مازيمبي

وزاد أنس النيتي حارس مرمى الرجاء ضد مازيمبي عن مرماه في مناسبات كثيرة وحرم مازيمبي من إدراك التعادل لولا الدفع بحميد أحداد ومتولي حيث استعاد وسط الملعب.

هدف مباراة الرجاء ضد مازيمبي

وأحرز الرجاء ضد مازيمبي هدفه الثاني في الدقيقة الـ78 من رأسية أخرى بعد تمريرة من الجهة اليسرى حولها بدر بانون لتعلن تعزيز فوز بطل المغرب.

ظهور أحداد بلقاء مباراة الرجاء ضد مازيمبي

وظهر حميد أحداد بمستوى جيد خلال مباراة الرجاء ضد مازيمبي وأدى الأدوار الدفاعية على أكمل وجه، ولعب المغربي الشاب في صفوف الزمالك المصري لفترة قصيرة.